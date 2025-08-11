Visuliazação: 0

Câmera de vigilância registrou o momento em que uma carreta perde o controle e atinge uma casa na manhã desta segunda-feira (11/8), no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Três crianças estavam na residência no momento do acidente e foram resgatadas com vida.

O caminhão, que estava carregado com um polímero termoplástico, atingiu o quarto das crianças. Apenas uma delas teve ferimentos leves e foi levado para uma unidade de saúde.

Nas imagens é possível ver quando o motorista tenta fazer a manobra na subida de uma ladeira, mas o veículo perde força e logo em seguida desce de ré se controle, até atingir a casa. Logo atrás da carreta trafegava um veículo, que por pouco não foi atingido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado e atendeu à ocorrência.

Veja o vídeo: