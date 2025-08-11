Visuliazação: 6

O Amazonas FC anunciou nesta segunda-feira (11/8) que concluiu o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em nota, o clube informou que foi adquirido por um grupo de investimento internacional, que passa a conduzir o projeto esportivo e administrativo da Onça-pintada.

“A chegada dos novos investidores representa um passo estratégico para fortalecer a gestão, ampliar a capacidade de investimentos e acelerar o crescimento do Amazonas dentro e fora de campo. O objetivo é estruturar o clube de forma sustentável, com foco em resultados competitivos, na formação de atletas e na valorização da marca”, diz trecho da nota.

O modelo de SAF é já adotado por tradicionais como Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Atlético-MG. Nessa forma de gestão, empresários decidem sobre a formação do elenco, contratação de jogadores, investimentos em patrimônio e custos de logística.

Mesmo com a mudança societária, o Amazonas informou que “mantém seu compromisso com a identidade construída desde a fundação, preservando a ligação com a torcida e a missão de representar o futebol amazonense com orgulho no cenário nacional”.

A Onça-pintada foi fundada em 2019, tem dois acessos seguidos no currículo e disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

O que é SAF

Sociedade Anônima do Futebol é um modelo de gestão que permite a criação de uma empresa independente para administrar as atividades relacionadas ao futebol profissional de um clube. Esse modelo foi instituído no Brasil pela Lei 14.193/2021, conhecida como “Lei da SAF”, e tem como objetivo profissionalizar a gestão dos clubes, atrair investimentos e resolver problemas financeiros, como dívidas acumuladas.

A grande diferença da SAF em relação ao modelo tradicional de clube associativo está na separação entre a administração esportiva e o patrimônio histórico-social do clube.

Isso permite maior transparência na gestão e cria oportunidades para investidores se tornarem sócios da SAF, participando diretamente das receitas e resultados do futebol.