Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Garantido, realizou o primeiro ensaio técnico para o Festival de Parintins na terça-feira (18), e um trecho da performance encantou os fãs.

Ao som da toada “Isa-a-Bela”, a ex -BBB aparece no vídeo arrebentando no ensaio. A música ficou famosa mais famosa após a participação dela no reality.

O Festival de Parintins começa na próxima sexta-feira (28). Será a 57ª disputa de título entre os bois Caprichoso e Garantido.

O Caprichoso, com 25 títulos, busca o tricampeonato seguido. Já o Garantido, com 32 conquistas, tenta voltar a ser campeão. Sua última vitória foi em 2019.

VEJA O VÍDEO