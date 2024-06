Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realizou uma atualização no site do instituto. Ao entrar no site, pelo link, o usuário pode acessar a aba principal “O Implurb” e clicar em “Fale Conosco”, onde encontrará os contatos, e-mails e horários dos setores.

O atendimento presencial e técnico nas gerências é feito, em geral, de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h, exceto em feriados e pontos facultativos. A presidência e a vice-presidência fazem atendimento até as 15h, todos os dias.

A Gerência de Atendimento (Geat) tem como canais para agendamento prévio o telefone (92) 3625-4789 e 3625-4789, de 8h às 11h30. Dois outros números funcionam apenas para WhatsApp: (92) 98842-1031 e (92) 98420-6589. O atendimento presencial na Geat é de 8h às 14h, sem intervalo.

O Disque Denúncia, que recebe demandas para controle e ordenamento urbano, como de obras irregulares e obstruções e construções em calçadas e logradouros públicos, funciona pelo (92) 3625-9305 e pelo 161, de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e pelo e-mail disquedenuncia.implurb@manaus.am.gov.br. A Ouvidoria do órgão atende pelo e-mail ouvidoria.implurb@manaus.am.gov.br.

Processos

Todos os processos de solicitação para Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, dentre outros serviços do órgão são atendidos no Implurb com formalização por meio do e-mail respostaimplurb@outlook.com.

Qualquer formalização de processo tem que ser enviado ao e-mail respostaimplurb@outlook.com, que concentra todas as demandas de abertura e respostas aos requerentes. O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb (implurb.manaus.am.gov.br), com os documentos necessários em formato PDF. No site, existe um tutorial de como enviar a documentação.

“Estamos em melhoria contínua para transformar Manaus em uma cidade mais célere no licenciamento, na gestão do prefeito David Almeida, de ter uma metrópole global e, entre as capitais brasileiras, uma das melhores para se fazer negócios”, afirmou o diretor-presidente da autarquia, engenheiro Carlos Valente.

