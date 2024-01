Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o furto de fios de cobre de dentro da sede do Partido Liberal (PL) no Amazonas, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu no último sábado (26) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Nas imagens, é possível ver um homem danificando a estrutura condensadora de quatro condicionadores de ar, após invadir a sede do partido: Ele arranca fios de cobre e demais peças metálicas do equipamentos.

De acordo com a assessoria do PL, o criminoso usou o fardamento de uma prestadora de serviços, para não chamar a atenção da vizinhança. Mas por não ter escondido o rosto, pode ser facilmente identificado pela polícia.

Essa é a quarta vez que a sede do partido é alvo de furto. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado junto no 19° Departamento Integrado de Polícia (DIP), para que investigações sejam realizadas.

Confira o vídeo: