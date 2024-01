Dois homens foram perseguidos e baleados na noite desta segunda-feira (29). O mototaxista Bruno Brito de Araújo, de 28 anos, foi executado dentro da Feira da Manaus Moderna, no bairro Centro, zona Sul da capital, enquanto o outro indivíduo, que não foi identificado, foi baleado na Avenida Itaúba, no bairro São José, zona Leste da capital.

De acordo com informações da polícia, não há informações sobre a motivação de nenhum dos crimes. Bruno foi perseguido dentro da feira e, ao ser alcançado, foi alvejado por um suspeito que estava armado e fugiu sem ser identificado.

Ele não resistiu e morreu no local. O corpo do mototaxista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). As câmeras de monitoramento da área devem auxiliar nas investigações.

A outra vítima, segundo testemunhas, estava em um carro vermelho quando começou a ser perseguido por criminosos em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram cerca de quatro disparos de arma de fogo contra ele.

Os homens também fugiram sem ser identificados, mas a vítima sobreviveu e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste. Não há novas informações sobre seu estado de saúde.

Ambos os casos devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).