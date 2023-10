Amauri Cardoso da Silva, de 55 anos, morreu após a explosão de uma embarcação de pequeno porte na noite desta quinta-feira (5), enquanto estava atracada no porto de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus). Outras duas pessoas ficaram feridas.

Vídeos gravados por moradores mostram a embarcação em chamas. Várias explosões foram relatadas por populares que estavam no porto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o fogo. De acordo com a corporação, o barco de madeira estava carregado com mais de 30 botijões de gás e cinco tanques cheios de combustíveis.

Segundo familiares da vítima, Amauri era responsável pelo barco e a carga tinha como destino comunidades da região do Rio Arari.

Outras duas pessoas que tentaram apagar as chamas na embarcação tiveram queimaduras pelo corpo e precisaram de atendimento médico. Um dos feridos precisou ser transferido para Manaus com queimaduras graves.