O público alvo são jornalistas, comunicadores e estudantes de comunicação. Serão abordados temas como jornalismo investigativo e segurança digital entre os dias 17 e 19 de outubro, na Galeria de Artes do ICBEU. As convidadas são a jornalista Elvira Lobato (imagem acima) e a consultora Carla Kupstas. Saiba como fazer inscrição gratuita (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Manaus (AM) – A Amazônia Real vai realizar duas oficinas para jornalistas, comunicadores e estudantes de comunicação entre os dias 17 a 19 de outubro, na sede da Galeria do Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (ICBEU), em Manaus.

As oficinas acontecerão das 9h às 12h e serão ministradas pelas profissionais Elvira Lobato, jornalista investigativa que trabalhou no jornal Folha de S. Paulo durante 27 anos, e Carla Kupstas Janczukowicz, consultora de segurança digital do DDP (Programa Defensores Digitais), da Holanda.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 6 a 14 de outubro. Os formulários para inscrição estão no link ( mla.bs/48356db6). Ou clique aqui. Pessoas pretas, pardas, indígenas e trans terão preferência nas vagas abertas. Os participantes receberão certificados mediante a confirmação das presenças.

Segurança digital será um dos temas das oficina (foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

A Oficina de Segurança Digital será ministrada no dia 17 de outubro por Carla Kupstas Janczukowicz, consultora de segurança digital do DDP. Especialista em segurança da informação, trabalha com segurança digital para organizações do terceiro setor e com tecnologias livres e autônomas a partir de uma perspectiva feminista e holística. É integrante da MariaLab, organização feminista de São Paulo.

Carla afirma que a oficina tem o objetivo de sensibilizar os participantes para os riscos digitais na prática do jornalismo investigativo e oferecer táticas e ferramentas para o cuidado com a segurança individual e coletiva. Os temas abordados serão: Segurança digital x cuidados digitais; Apresentação de casos recentes; “Prato do dia” – ferramentas e táticas básicas para cuidado cotidiano; Ferramentas de navegação segura; Prática de ferramentas: Signal, Bitwarden e Tella; e Discussão sobre cuidados digitais coletivos.

Nos dias 18 e 19 de outubro, a jornalista Elvira Lobato ministra a Oficina de Jornalismo Investigativo. Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela atuou como repórter na imprensa diária por 39 anos. Foi repórter da Folha de S. Paulo de 1984 a 2011, onde fez parte do núcleo de repórteres investigativos. Recebeu vários prêmios, entre os quais o de maior reportagem da Folha em 2004 e o Prêmio Esso de Jornalismo em 2018 pela reportagem sobre o império empresarial da Igreja Universal do Reino de Deus. É autora dos livros “Instinto de Repórter”, editado pela Publifolha, e “Antenas da Floresta”, editado pela Objetiva.

Elvira Lobato irá abordar em sua oficina temas como: O que diferencia a reportagem investigativa das demais; Como nascem as pautas; A importância da qualificação do repórter para escrever com clareza sobre assuntos complexos; Como tratar os entrevistados alvo das investigações; A necessidade de checar todas as informações antes de publicar; Os erros graves cometidos pela imprensa pela pressa na divulgação; A necessidade de ouvir o outro lado e como fazê-lo, entre outros.

Quem somos

Kátia Brasil e Elaíze Farias são as fundadoras da agência (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real).

Fundada em 2013, a agência Amazônia Real tem um trabalho dedicado ao ecossistema do jornalismo na região amazônica e na formação das futuras gerações de profissionais comprometidos com os valores da diversidade, da equidade e igualdade étinico racial. Desde 2015, é responsável pela formação de inúmeros jornalistas e comunicadores, através da promoção de debates, inclusão de estudantes nas oficinas Jovens Cidadãos e Jornalismo Socioambiental, além do Estágio em Jornalismo Investigativo da Amazônia Real.

A Amazônia Real também defende as liberdades de expressão e de imprensa dos jornalistas no exercício da profissão, monitorando a violência contra os profissionais, dando visibilidade e acompanhando as ameaças e censura nos estados da região amazônica, para garantir a responsabilização dos autores. A própria agência está sob censura há mais de um ano por uma ação de um empresário no Tribunal de Justiça do Amazonas. O caso foi um dos citados como a violência denominada de assédio judicial contra os jornalistas pelo relatório da organização internacional Repórteres Sem Fronteiras: “Amazônia: Jornalismo em Chamas”.

Reconhecida internacionalmente pelo trabalho jornalístico corajoso que realiza dentro da região amazônica para dar visibilidade aos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, mulheres, crianças, pessoas LGBTQIAPN+, a agência Amazônia Real é considerada uma das mídias independentes de maior relevância no Brasil.

Dirigida pelas jornalistas Kátia Brasil e Elaíze Farias, a agência tem reportagens exclusivas publicadas em seu que repercutem entre formadores de opinião, pesquisadores, tomadores de decisão e leitores. Elas são republicadas em veículos nacionais e internacionais, formando uma documentação da memória em texto e audiovisual de tudo o que acontece na região.

Em dez anos de atividades, completados neste mês, a Amazônia Real já recebeu premiações nacionais e internacionais, entre elas o Jornalismo Cidadão Radiotube em 2015, The Bobs da DW em 2016, Rei de Espanha em 2019, Abraji em 2020, Patrícia Acioli de Direitos Humanos em 2021 e Vladimir Herzog Especial em 2022. Também foi a única mídia brasileira indicada ao 30º Prêmio Anual de Liberdade de Imprensa da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), em 2022.

Programação:

Data: 17 de outubro, das 9h às 12h

Oficina de Segurança Digital com Carla Kupstas Janczukowicz, da DDP

Local: Galeria do ICBEU Manaus

Datas: 18 e 19 de outubro, das 9h às 12h

Oficina de Jornalismo Investigativo com Elvira Lobato

Local: Galeria do ICBEU Manaus

Formação: 80 alunos por oficina

Público alvo: jornalistas, comunicadores e estudantes de comunicação.

