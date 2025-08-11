Visuliazação: 1

Brayan Madeira Carvalho, de 25 anos, e Keven William Mota Soares, de 27 anos, foram presos por utilizar o dispositivo conhecido como “Chapolin” para desbloquear e subtrair objetos do interior de veículos. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a dupla é reincidente na prática criminosa e responderá por crime de furto qualificado.

De acordo com as investigações da PC-AM, os crimes aconteciam, principalmente, em estacionamentos de shoppings centers, feiras e vias públicas de Manaus.

O principal caso investigado foi praticado no dia 2 de abril de 2024, quando Brayan, acompanhado de comparsas, furtou do interior de um automóvel uma pistola com aproximadamente 30 munições, carregadores, documentos e outros objetos pessoais, no estacionamento da Feira do bairro Santo Antônio, zona oeste e de Manaus.

“Cada um desses infratores que foram presos já tem dezenas de boletins de ocorrência pela prática de furto qualificado, estelionato, além de outros crimes. E tirando eles de circulação dá uma certa tranquilidade para população”, afirmou o delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP),

De acordo com o delegado, a dupla já foi presa pelo mesmo delito no estado do Pará. Eles ficaram em silêncio durante o interrogatório. Contudo, vídeos de câmeras de segurança, que flagraram a ação dos suspeitos, comprovam a prática criminosa.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes

Alerta

O delegado reforçou alerta aos motoristas para verificar se as portas dos veículos estão travadas para evitar o furto de bens do interior e até mesmo do próprio automóvel.

Veja o vídeo: