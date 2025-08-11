Visuliazação: 86

Os próximos sorteios Regional e Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense acontecem na quarta-feira (13/08), às 12h30, com transmissão ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas (Canal 2.1 e FM 97,7). Nesta edição do Sorteio Regional, participam moradores de 14 municípios do estado. No Sorteio Mensal, participam cidadãos de todo o Amazonas.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), a Campanha vai sortear este mês R$ 147 mil em dinheiro. Do total, R$ 105 mil serão distribuídos no Sorteio Mensal, com dez prêmios que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil; e R$ 30 mil no Sorteio Regional, que concede 30 prêmios de R$ 1.000 cada. Além disso, as entidades sociais indicadas pelos ganhadores recebem um valor adicional equivalente a 40% da premiação, fortalecendo ações de impacto social em todo o Estado.

O Sorteio Mensal contempla consumidores de todos os municípios do Amazonas que pediram o CPF na Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) ao realizar compras no mês de julho. Já o Sorteio Regional segue um calendário que divide o Estado em áreas, garantindo que municípios específicos sejam contemplados periodicamente.

Neste mês, o foco é a Região I, conforme definido no regulamento da Campanha. A região contempla os moradores cadastrados na Campanha e que pediram CPF na nota dos munícipios de: Tabatinga, Amaturá, Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamin Constant, Carauari, Japurá, Juruá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tonantins.

A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Educação Fiscal, que busca transformar o ato de solicitar o documento fiscal eletrônico em um hábito para todos os cidadãos. Além dos sorteios Regional e Mensal, a campanha promove os Sorteios Diários – com prêmios de R$ 200 a R$ 1.000 –, e o Sorteio Especial (anual), com valores entre R$ 10 mil e R$ 50 mil.

Para participar basta se cadastrar gratuitamente no site da campanha (nfamazonense.sefaz.am.gov.br) e informar o CPF na nota ao efetuar suas compras. Além de concorrer a prêmios em dinheiro, o participante contribui para a transparência fiscal e ajuda entidades sociais indicadas por ele no ato do cadastro.