A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), apreendeu, na quinta-feira (26/10), dois quilos de maconha tipo skunk, durante diligências no Porto de Manaus, bairro Centro, zona sul.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, o material ilícito foi transportado de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), em ferry boat, e seria entregue para criminosos de Manaus.

"As drogas estavam escondidas dentro de peixes. Essa apreensão representa um dano financeiro de R$ 20 mil ao crime organizado. Continuaremos com as investigações para identificar os destinatários dos entorpecentes", contou.