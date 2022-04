Avalie o post

Manaus – O anúncio da doação de peixes causou um extensa fila e acabou em uma grande confusão na manhã desta terça-feira(12), na zona leste de Manaus. O post com o anúncio do Governo do Estado do Amazonas fez o convite à população para o participar do ‘Peixe do Prato Solidário’, na distribuição de 8 toneladas de pescado no Campo do Teixeirão, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

A publicação detalha que a distribuição de tambaqui roelo seria feita por ordem de chegada. Ao tomar conhecimento da distribuição, a população chegou ainda na madrugada desta terça-feira no local e muitos ficaram sem o produto, o que gerou a confusão relatada em vários vídeos compartilhados nas redes sociais criticando o governo. Militares da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foram acionados para tentar controlar a confusão. No rodapé do post, há um telefone que, ao ser questionado, evitou dar detalhes sobre a distribuição.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas (Secom), informou que a edição do programa Peixe no Prato Solidário desta terça-feira (12), que ocorreu na Liga Desportiva e Cultural do bairro Jorge Teixeira 2, foi a maior já realizada, em relação à quantidade de público presente e de pescado distribuído à população. Segundo a nota, sas 7h30 às 11h30 foram distribuídas 13 toneladas de peixe. A quantidade inicial a ser entregue – 10 toneladas – foi ampliada, para atender a demanda acima do esperado. O pescado atendeu apenas cerca de 80% das pessoas que foram ao local.

Veja vídeo:

