Portal Remador - Notícias sobre o Amazonas e Política on Instagram: “CARRO TEM OS QUATROS PNEUS RETIRADOS NO CONJUNTO ELDORADO EM MANAUSUma moradora do conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez, gravou um vídeo nesta sexta-feira (8), após acordar e ver que o carro estava sem os quatro pneus. O Onix, vermelho, placa QZY 5J14, foi deixado em cima de pedras pelos ladrões. O caso está na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). “Olha o que aconteceu. Roubaram os quatro pneus do nosso carro aqui da frente do nosso apartamento, aqui no Eldorado. Quando a gente acordou se deparou com essa cena. Deixaram até o macaco, os bandidos. Até onde chegou, a população de bem não pode mais nem estacionar o carro na frente da sua casa, que acontece isso”, diz, revoltada. Até o momento o responsável pelo crime não foi identificado.”