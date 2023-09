A Lotofácil da Independência (concurso especial 2.900) pode pagar neste sábado (9) um prêmio de R$ 200 milhões — o maior da história da modalidade. Ganha a bolada a aposta que acertar 15 números.

O sorteio da loteria será realizado por volta das 20h e as apostas podem ser feitas até as 17h deste sábado, no valor mínimo de R$ 3.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular. Ou seja, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números — e assim por diante, conforme a regra da loteria.

Essa é a 12ª edição do concurso especial da Lotofácil. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago pela loteria foi em 2022, quando 79 apostas dividiram o total de R$ 177,6 milhões.

Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Há também a opção de deixar que o sistema faça a escolha automaticamente, por meio da “surpresinha”.

De acordo com a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo.

Os jogadores também podem apostar em grupo por meio de um bolão. Para isso, basta selecionar a opção no volante ou pedir ao atendente da casa lotérica.

Ao optar pelo bolão, cada participante terá direito a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente.

