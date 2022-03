Avalie o post

Três veículos foram atingidos na colisão e um condutor ficou ferido

Manaus – Um carro de passeio perdeu os freios e causou um engavetamento na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. Três veículos foram atingidos na colisão e um condutor ficou ferido.

(Foto: Reprodução)

O carro modelo Fiat Uno, de cor vermelha, perdeu o controle após ficar sem freios e acbou colidindo na traseira de outro carro, atingindo outros dois veículo.

Um homem teve ferimentos leves após o acidente e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esteve no local para atender a ocorrência e liberar a via.

Veja vídeos:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

