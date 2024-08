Um caminhão de bebidas pegou fogo dentro de um dos túneis da Linha Amarela, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (08/80). Ao todo, 89 pessoas precisaram de atendimento médico, uma delas em estado grave.

O caso ocorreu no Túnel da Covanca, no início da manhã. As vítimas foram encaminhadas para hospitais, e a via chegou a ficar interditada nos dois sentidos, conforme o Centro de Operações Rio (COR). O tráfego foi liberado por volta das 11h.

Entre as unidades que receberam vítimas do incidente estão o Hospital Municipal Lourenço Jorge e o Coordenação de Emergência Regional (CER) na Barra da Tijuca; Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier; Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea; Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo; e uma unidade particular.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a correria causada pelo acidente e diversas pessoas tentando fugir da nuvem de fumaça que estava se formando no interior do túnel. Pelo menos 20 carros foram abandonados pelos motoristas na via expressa.