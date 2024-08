O monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), apontou nesta quinta-feira (8) que a qualidade do ar em Manaus é considerada “moderada” em vários bairros da capital amazonense.

Os bairros localizados na zona sul, Aparecida e Morro da Liberdade, apresentaram média acima dos 40, com 41.7, e 41,6 respectivamente.

Outros bairros impactados foram: Parque Dez, Compensa, São Jorge e Dom Pedro.

Segundo o IEMA ( Instituto de energia e meio ambiente) a qualidade do ar considerada “moderada” pode atingir pessoas e grupos sensíveis (crianças, idosos, pessoas com deficiência, com doenças respiratórias ou cardíacas), podendo apresentar sintomas, como tosse seca e cansaço.

Efeito das queimadas

O Amazonas vem enfrentando a seca de 2024, e as queimadas agravam a situação. O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), por meio do o Programa de ‘BDQueimadas’, informou que o estado registrou mais de 800 focos de queimadas apenas na última semana de julho. Só neste ano o Corpo de Bombeiros registrou mais de 2.200 focos de queimadas em todo o estado.

Em 2023 a capital amazonense foi encoberta de fumaça, e chegou a estar entre as cidades com pior qualidade de ar no mundo.

Selva

A plataforma online monitora em tempo real queimadas e índice de qualidade do ar na região. O sistema está disponível para download em dispositivos ‘Android’, por meio da ‘Play Store’.

O Selva monitora diversas variáveis ambientais, incluindo, também, chuvas e descargas elétricas em tempo real. O sistema é desenvolvido pela UEA, por meio do Programa de Educação Ambiental sobre Poluição do Ar (EducAIR), com o apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (Fuea) e da Fundação Cuomo.

