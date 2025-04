Visuliazação: 2

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre dois homens que terminou de forma inusitada. Um deles teve a orelha arrancada durante o confronto. O caso foi registrado no Jurunas, em Belém do Pará, segundo informações preliminares. A matéria é do D24AM.

Nas imagens, os dois homens se envolvem em uma luta corporal no meio da rua. Durante a confusão, é possível ver o momento em que o homem vestindo uma camisa azul arranca a orelha do outro, que usava camisa preta. Pessoas que estavam no local tentam intervir e acabam separando os envolvidos.

Em seguida, uma mulher percebe a orelha arrancada e, revoltada, agride o autor da mordida com um pedaço de pau. O vídeo se encerra logo após o ocorrido.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que motivou a briga, nem sobre o estado de saúde do homem ferido ou se ele foi encaminhado a um hospital.

