A banda Vanguart apresenta na próxima sexta-feira (2), às 21h, no Teatro Manauara, um show inédito que revisita seus mais de 20 anos de estrada. Intitulada “Dois Cantos”, a apresentação traz Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln em formato intimista, no qual a dupla assume o palco sozinha, revezando-se entre violão, bandolim, trompete, gaita e piano.

O repertório mescla faixas emblemáticas da trajetória do grupo mato-grossense, como “Semáforo”, de 2007, sucessos como “Meu Sol” e “Demorou Pra Ser”, além de músicas do álbum mais recente, “Oceano Rubi”.

“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, afirma Hélio.

Reginaldo complementa: “A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável.”

A proposta é apresentar as composições em sua forma mais crua e emocional, diretamente pelas mãos de quem as criou, num espetáculo que promete destacar a poesia e a sonoridade folk que marcam a identidade do Vanguart.

Os ingressos para o show do Vanguart estão disponíveis na bilheteria do Teatro Manauara e pela internet.

