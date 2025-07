Visuliazação: 0

Um funcionário de um supermercado no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus, foi detido na noite de terça-feira (8/7) suspeito de envolvimento no furto de produtos do estabelecimento. Israel dos Santos Pereira, de 30 anos, trabalhava como açougueiro no local e foi identificado por meio de imagens do circuito interno de segurança.

Segundo a polícia, o responsável pelo supermercado percebeu a recorrência do desaparecimento de mercadorias e decidiu verificar as câmeras de vigilância. As imagens teriam mostrado o funcionário escondendo cortes de carne em sacos de lixo, que eram descartados em uma lixeira próxima ao comércio.

De acordo com a investigação, ele contava com a ajuda de um comparsa, que não foi identificado, que aguardava do lado de fora para recolher o material descartado. Israel confessou o crime e disse que os dois dividiam os lucros obtidos com a venda dos produtos subtraídos. O caso segue sob investigação para identificar o segundo envolvido.

