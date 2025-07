Dnit prorroga até dezembro restrição a veículos pesados na BR-319

Visuliazação: 0

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prorrogou até o dia 31 de dezembro a portaria que restringe a circulação de veículos com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 45 toneladas na BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). A proibição se aplica ao trecho entre o início da travessia do Rio Amazonas, no município de Careiro (km 1), e o entroncamento com a BR-230, próximo de Humaitá (km 679,3).

A medida já havia sido estabelecida em janeiro deste ano e com prazo até junho, com o objetivo de proteger a estrutura da estrada durante o período chuvoso e garantir mais segurança para motoristas e passageiros.

Fiscalização será realizada pela PRF | Foto: divulgação/GOV

Com a prorrogação, o Dnit informou que busca preservar a trafegabilidade do trecho mais sensível da rodovia, diante da fragilidade do solo, que ficou ainda mais vulnerável com o volume de chuvas e que suporta até 36 toneladas.

“Entre os fatores que justificam a adoção da medida estão as limitações das pontes provisórias de madeira, que suportam no máximo 36 toneladas, e a normalização da navegabilidade nos rios da região, que oferece uma alternativa viável e eficiente para o transporte de cargas”, informa.

A fiscalização será feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a autarquia federal, com possibilidade de penalização aos veículos flagrados em descumprimento da portaria.

Sobre a rodovia

A BR-319 é a principal ligação terrestre entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO), mas enfrenta dificuldades históricas relacionadas à manutenção e viabilidade de trafegabilidade, especialmente em trechos não pavimentados. A estrada também é responsável pelo escoamento da produção rural e transporte de outras cargas entre municípios e capital.