Manaus – O ex-procurador de Justiça do Amazonas Vicente Cruz de Oliveira, será julgado nesta segunda-feira (11), pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques. O crime correu quando Campbell era procurador do Ministério Público do Amazonas.

Segundo denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), a tentativa de homicídio contra Mauro Campbell ocorreu durante as eleições para a composição da lista tríplice da procuradoria-geral do órgão, quando Vicente Cruz era candidato à reeleição e tinha como concorrente Campbell. Pistoleiros foram contratados para matar o ministro, à época procurador de justiça.

Vicente Cruz conta com dez advogados de defesa: Fábio Moraes Castello Branco, Felix Valois Coelho Junior, Lúcia Honório de Valois Coelho, Fábio Agustinho da Silva, Teresa Cristina Corrêa de Paula Nunes e Oyama César Rocha Magalhães. O titular da Segunda Vara do Tribunal do Juri, Anésio Pinheiro, deve presidir o julgamento.

