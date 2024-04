Sem grandes surpresas, o líder do Mundial, Max Verstappen, irá largar na frente no GP do Japão de Fórmula 1 após conquistar a pole position no treino classificatório da madrugada deste sábado (6), no Circuito de Suzuka. A Red Bull teve vitória dobrada com Sergio Pérez, que sairá em segundo na corrida. A terceira posição ficou com Lando Norris, da McLaren. A corrida acontece neste domingo (7), às 2h (de Brasília) e pode ser crucial para mudar a ponta da classificação da competição, conforme os resultados. Com o abandono no último GP, na Austrália, Verstappen lidera o Mundial com quatro pontos de vantagem (51 a 47) sobre Charles Leclerc, da Ferrari. Pérez é o terceiro, com 46. O GP do Japão é a quarta prova da temporada.

Em sua quarta pole position do ano e 36ª da carreira, o piloto holandês da Red Bull já vinha demonstrando o que viria pelos treinos livres, em que liderou a primeira e a terceira sessão, na última conquistou o melhor tempo com 1m29s563, seguido do seu colega de equipe, Pérez. A Mercedes também demonstrou destaque nos treinos, com Hamilton e Russell entre os cinco primeiros, mas não mantiveram o mesmo ritmo durante o classificatório, em que ficaram com 7º e 9º, respectivamente.

No Q1, Magnussen deu o pontapé inicial no circuito e abriu a tabela de tempos com 1min31s203, mas logo uma fila se formou na saída dos boxes e ele foi deixado para trás. Verstappen encabeçou a liderança da primeira etapa, seguido de Fernando Alonso, da Aston Martin, que ficou em segundo, e Sergio Perez em terceiro. Lance Stroll, da Aston Martin; Pierre Gasly, da Alpine; o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas; o norte-americano Logan Sargeant, da Williams; e o chinês Zhou Guanyu, da Sauber, foram os primeiros eliminados.

A segunda parte do treino seguiu com a dupla da Red Bull intacta, Max em primeiro lugar e Perez em segundo. Norris, Alonso e Piastri formavam inicialmente os cinco primeiros, seguidos pela dupla da Mercedes com Lewis Hamilton à frente de Russell. Hamilton acabou avançando e fechou em terceiro. Daniel Ricciardo, da Racing Bulls; Nico Hulkenberg, da Haas; Valtteri Bottas, da Sauber; Alexander Albon, da Williams; e o francês Esteban Ocon, da Alpine, ficaram para trás e não avançaram para a Q3.

Na final, Lando Norris surpreendeu e conseguiu o segundo melhor tempo, logo atrás de Verstappen, e disputou o segundo lugar com Perez. O mexicano, por sua vez, garantiu a dobradinha da Red Bull ao melhorar seu tempo nos minutos finais. Hamilton, pela primeira vez na temporada, irá largar na frente do seu companheiro de equipe. Leclerc saiu dos boxes faltando apenas seis minutos do Q3 para sua primeira volta rápida e conseguiu apenas o oitavo lugar.

Confira o grid de largada do GP do Japão

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min28s197

2º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min28s263

3º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min28s489

4º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min28s682

5º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min28s686

6º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min28s760

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min28s766

8º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min28s786

9º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min29s008

10º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), em 1min29s413

11º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), em 1min29s472

12º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), em 1min29s494

13º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), em 1min29s593

14º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min29s714

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min29s816

16º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min30s024

17º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min30s119

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min30s131

19º – Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min30s139

20º – Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber) – em 1min30s143

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo