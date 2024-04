A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizou nesta sexta-feira (5) uma fiscalização nas drogarias da cidade, em alusão ao Dia Mundial da Saúde. O objetivo da ação foi garantir os direitos da população em relação ao consumo de medicamentos.

“A realização dessa verificação é crucial para proteger a saúde e os direitos dos consumidores. Estamos comprometidos em garantir que as drogarias cumpram as normas estabelecidas, proporcionando um ambiente seguro para a população adquirir seus medicamentos”, disse a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Além da fiscalização, o Procon Manaus também prestou orientações aos fornecedores sobre o cumprimento das legislações referentes aos direitos do consumidor.

A ação alcançou farmácias da zona Leste de Manaus e incluiu atividades como a verificação da presença obrigatória do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tanto em formato físico quanto digital, nos estabelecimentos, e a identificação de irregularidades, como a ausência ou afixação de preços fora dos padrões estabelecidos por lei.

