Max Verstappen pode ser campeão da Fórmula 1 de maneira nada convencional. Líder disparado do Mundial de pilotos, o holandês tem a possibilidade de conquistar o tricampeonato na principal categoria de automobilismo num sábado. Com 400 pontos, o “Super Max” tem apenas Sérgio Perez, companheiro de RBR (Red Bull Racing), como oponente. O mexicano, porém, soma apenas 223 pontos na tabela de classificação e pode dar adeus ao título já na corrida sprint do GP do Catar. Para ficar com o troféu da temporada 2023, Verstappen precisa terminar pelo menos no sexto lugar da prova, marcada para às 14h30 (de Brasília) deste sábado, 7. Caso não consiga atingir o feito, a terceira taça do piloto de 26 anos deverá ser assegurada da forma tradicional, na corrida de domingo, 8. Neste caso, ele precisaria de cruzar a linha de chegada, no mínimo, no oitavo lugar, sem depender do resultado de Checo Pérez.

A curiosidade é que Max Verstappen já criticou a corrida sprint inúmeras vezes. Em abril deste ano, por exemplo, o holandês afirmou que este tipo de prova “tira o brilho” da principal categoria de automobilismo. “A Fórmula 1 vê isso de um ponto de vista comercial. Eu entendo, as corridas sprint acrescentam emoção, mas olho para elas do ponto de vista esportivo e acho que a primeira volta é emocionante, há manobras aqui e ali, danos, blá, blá, blá, o safety car, um pouco mais de emoção. Só que, ao longo da corrida, você tem uma visão bem clara do que vai acontecer no dia seguinte. E isso tira um pouco o brilho do evento principal”, disparou, antes do GP do Azerbaijão. Inseridas pela FIA em 2021, as corridas sprints têm justamente Verstappen como piloto com mais vitórias.