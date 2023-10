O Amazonas FC joga neste sábado (07) contra o Botafogo-PB, a partir das 18h, na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida integra a rodada final Campeonato Brasileiro da Série C e vale classificação para disputa da Série B.

O time comandado por Luizinho Vieira precisa de uma vitória simples ou um empate diante do Botafogo-PB. Além do acesso para a série B, a Onça-pintada também tem chances de chegar à final da Série C do Brasileiro. Para isso, além de vencer em casa, o time ainda deve torcer por derrota ou empate do Paysandu diante do Volta Redonda.

Dados sobre o jogo

Data: 07 de outubro de 2023.

Horário: 17h (horário local) 18h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

A rádio CBN Amazônia Manaus, transmitirá a partida.

São Raimundo foi o último clube amazonense esteve na Série B , desde então, nenhum outro clube conseguiu chegar na segunda divisão. Após 17 anos sem times amazonenses na segunda divisão do futebol brasileiro a onça-pintada leva uma grande esperança aos torcedores.