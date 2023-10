Max Verstappen assegurou o terceiro título na Fórmula 1, neste sábado, 7, na corrida sprint do Grande Prêmio do Catar. Precisando de apenas três pontos, o holandês deu show novamente, contou com a batida do companheiro Sérgio Pérez e confirmou a conquista com seis GPS de antecedência. Dominante, a estrela da RBR (Red Bull Racing) fez uma temporada avassaladora e não deu qualquer chance para os concorrentes. Em 16 provas, o “Super Max” venceu 13, terminou no segundo lugar em outras duas e só não subiu ao pódio em Singapura.

Com os resultados impressionantes, o piloto entra no grupo de tricampeões mundiais, igualando os brasileiros Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991) — Niki Lauda (Áustria), Jackie Stewart (Inglaterra) e Jack Brabham (Austrália) também ganharam três vezes. Com apenas 26 anos, Verstappen também desponta para se tornar o maior campeão da principal categoria de automobilismo. Com contrato válido até 2028 com a RBR, Vertappen tem tudo para continuar empilhando títulos e batendo recordes na F1. Além de ser o segundo piloto mais jovem a faturar o tri, atrás apenas de Sebástian Vettel, o holandês tem em mãos o melhor carro da categoria. Desta forma, a expectativa do astro é seguir o caminho de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, os únicos com sete títulos mundiais e considerados os maiores de todos os tempos.

Veja a lista dos principais campeões abaixo:

1 – Michael Schumacher (Alemanha) – 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)

1 – Lewis Hamilton (Inglaterra) – 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

3 – Juan Manuel Fangio (Argentina) – 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)

4 – Alain Prost (França) – 4 títulos (1985, 1986, 1989 e 1993)

4 – Sebástian Vettel (Alemanha) – 4 títulos (2010, 2011, 2012 e 2013)

6 – Jack Brabham (Austrália) – 3 títulos (1959, 1960 e 1966)

6 – Jackie Stewart (Inglaterra) – 3 títulos (1969, 1971 e 1973)

6 – Niki Lauda (Áustria) – 3 títulos (1975, 1977 e 1984)

6 – Nelson Piquet (Brasil) – 3 títulos (1981, 1983 e 1987)

6 – Ayrton Senna (Brasil) – 3 títulos (1988, 1990 e 1991)

6 – Max Verstappen (Alemanha) – 3 títulos (2021, 2022 e 2023)

12 – Alberto Ascari (Itália) – 2 títulos (1955 e 1956)

12 – Jim Clark (Inglaterra) – 2 títulos (1963 e 1965)

12 – Graham Hill (Inglaterra) – 2 títulos (1962 e 1968)

12 – Emerson Fittipaldi (Brasil) – 2 títulos (1972 e 1974)

12 – Mika Häkkinen (Finlândia) – 2 títulos (1998 e 1999)

12 – Fernando Alonso (Espanha) – 2 títulos (2005 e 2006)