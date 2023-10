A batida de Sergio Pérez nas voltas finais da corrida sprint do GP do Catar, neste sábado (7), só antecipou o inevitável. Mas para ninguém colocar defeito, o mais novo tricampeão Max Verstappen coroou sua temporada mais dominante da carreira com o segundo lugar na etapa vencida por Oscar Piastri. O calouro da McLaren, por sua vez, conquistou o triunfo inédito em sua primeira temporada na F1.

O incidente se deu na volta 11 de um total de 19 na prova, que concede pontos extras aos oito primeiros colocados. Enquanto Verstappen ocupava a terceira colocação – recuperando-se de uma largada aquém do esperado que lhe fez despencar seis posições -, Pérez lutava para entrar na zona de pontuação. O mexicano havia iniciado a prova em oitavo, mas caiu para décimo no decorrer da disputa.

Depois de ultrapassar Gasly, Pérez colou em Nico Hulkenberg, da Haas. O alemão, por sua vez, ocupava o nono lugar na prova bem atrás de Esteban Ocon. De repente, o francês da Alpine e o piloto da RBR cercaram o rival do carro e número 27 e se encontraram alguns metros à frente. Os dois acabaram na caixa de brita e abandonaram, assim como Hulkenberg.

O tri de Verstappen vem com cinco corridas de antecedência para o fim da temporada. Com isso, o agora tricampeão igualou a marca estabelecida em 1992 por Nigel Mansell, que faturou seu único título a cinco rodadas para o final do campeonato.

Além disso, Max repete feito do também tri Nelson Piquet ao se tornar o primeiro campeão de F1 coroado em um sábado – o brasileiro o fez em 1981 e 1983 porque os GPs de Las Vegas e África do Sul, palco das conquistas, eram no sábado.

Com o tricampeonato, Verstappen se iguala a Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna em número de títulos.

A F1 ainda promove neste domingo, 8, a corrida principal do GP do Catar. A largada será às 10h da manhã no horário de Brasília, com Verstappen na pole.

O post Corrida Sprint: Verstappen chega em segundo e é tricampeão mundial apareceu primeiro em Portal Você Online.