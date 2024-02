O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB) relatou, durante a sessão plenária desta quarta-feira (7) que os rodoviários podem fazer uma paralisação nesta quinta-feira (8), caso não recebam seus vencimentos.

A declaração acontece um dia após a leitura da mensagem anual do prefeito David Almeida (Avante). Segundo o parlamentar, os trabalhadores do transporte reclamam dos constantes atrasos nos pagamentos dos salários e da falta de compromisso e respeito com os profissionais.

“Os salários atrasam, os terminais de linha nos bairros precisam urgente de reformas, mulheres estão dividindo o banheiro com os homens, isso é inadmissível. Há recursos destinados inclusive por mim por meio de emendas, para que essas obras sejam feitas”, detalhou o vereador.

Jaildo ainda destacou a jornada de trabalho dos motoristas e cobradores, que segundo ele, cumprem um horário rigoroso.

“Eles chegam 3h da madrugada nas garagens, todos os dias, trabalham nesse sol escaldante de Manaus, e ainda tem que lidar com atraso de salário? Não sei, de fato, a qual transporte o prefeito se referiu”, finalizou.

O post Vereador alerta para greve de rodoviários em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.