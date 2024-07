Num espetáculo de bola, a seleção venezuelana deu um show na segunda etapa e atropelou a Jamaica por 3 a 0, com gols dos craques Bello, Rondón e Ramírez. Com essa vitória arrasadora, a seleção venezuelana garantiu a liderança do grupo e escreveu uma nova página na história da Copa América. Nunca antes a Venezuela havia vencido todas as partidas da fase de grupos.

Agora, a Venezuela se prepara para um duelo emocionante nas quartas de final contra o Canadá, segundo colocado do grupo A. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, em Dallas, às 22h.

Por outro lado, a Jamaica, que começou o jogo com um bom ritmo mas pouco ameaçou, se despede mais uma vez da Copa América sem pontos, apesar das derrotas, a seleção jamaicana conseguiu marcar seu primeiro gol no torneio, um feito inédito após participações frustradas em 2015 e 2016, quando saíram sem marcar e sem pontuar.

Confira abaixo os gols da partida:

