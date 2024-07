Julimar fez o gol da vitória do Furacão.

Ainda sem técnico definido após a saída de Cuca, o Athletico-PR venceu o Vitória por 1 a 0 neste domingo (30), no Barradão, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo pelo atacante Julimar, de 23 anos de idade.

Com o resultado, o Athletico-PR subiu para a quinta posição da tabela, com 22 pontos, enquanto o Vitória permanece em 15º lugar, com 12 pontos.

O próximo jogo do Furacão será nesta quarta-feira (3) contra o São Paulo, na Ligga Arena, em Curitiba, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Leão encara o Corinthians na quinta (4), na Neo Química Arena, às 20h.

