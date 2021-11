Avalie o post

Mayara teria se oferecido para pagar o valor do prêmio através de uma transferência bancária, mas a transação nunca foi feita. | Foto: divulgação

A ex-BBB Mayara Motti não entregou o carro, sorteado através de suas redes sociais, para a vencedora Ludmila Gonçalves.

Na última quarta-feira (3), a seguidora registrou um boletim de ocorrência contra a influencer. As informações são do G1.

No BO, Ludmila conta que Mayara teria se oferecido para pagar o valor do prêmio através de uma transferência bancária, mas a transação nunca foi feita.

O carro, um Jeeo Cherokee 2008, valeria o equivalente a R$46 mil. O sorteio foi feito em 8 de novembro de 2020.

" Precisei seguir 36 perfis de patrocinadores para ganhar o carro, fiz tudo direitinho, ganhei, e até live no perfil dela, ela fez. Mas, todos os dias, era uma desculpa diferente tentando explicar por que eu não recebia meu carro. Um dia era documentação, outros era problemas mecânicos, até PIX com o valor ela me ofereceu e depois sumiu. " Ludmila Gonçalves, vencedora do sorteio



Sem contato com Mayara desde agosto, ela informou que pretende acionar a justiça.

