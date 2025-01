A nova parceria do Flamengo com a Shopee elevou o valor total dos patrocínios do clube para R$ 237 milhões. O uniforme do time agora conta com seis marcas, entre elas Pixbet, Adidas e BRB, e há expectativas de que esses contratos sejam ampliados até 2027. A inclusão da Shopee foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e o logo será posicionado na manga da camisa. Os contratos de patrocínio para o ano de 2025 apresentam valores significativos. A Pixbet, que ocupa a posição de patrocinador master, contribui com R$ 115 milhões.

A Adidas, responsável pelo fornecimento do material esportivo, tem um contrato de R$ 70 milhões, enquanto o BRB, que aparece na omoplata, aporta R$ 25 milhões. Além dessas marcas, o Flamengo também conta com a Texaco, que estampa o número da camisa, com um valor de R$ 4,2 milhões, e a Assist Card, que aparece na barra traseira, com um contrato de R$ 10,8 milhões. A Shopee, por sua vez, investe R$ 12 milhões para estar presente na manga do uniforme.

Alguns contratos já preveem aumentos nos valores. Por exemplo, o Assist Card verá seu investimento crescer de R$ 8,5 milhões para R$ 10,8 milhões. A Pixbet também terá um aumento, passando de R$ 105 milhões para R$ 115 milhões, refletindo a valorização das parcerias do clube.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias