O atacante Ángel Romero, que é o capitão do Corinthians, demonstrou seu apoio ao presidente do clube, Augusto Melo, que está enfrentando um pedido de impeachment. “Na questão política não muda nada. A gente continua com o mesmo apoio junto ao presidente. Tudo que ele vem falando, está cumprindo com a gente. Então, da nossa parte tudo continua igual”, disse o paraguaio durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15). Em relação aos atrasos salariais, Romero garantiu que o elenco está coeso com a diretoria e que isso não impacta o desempenho do time. “Atraso nos salários não atrapalham. Sempre que acontece isso, o presidente e o Fabinho [Soldado, diretor executivo] explicam o que está acontecendo. Estamos unidos em sermos campeões”, pontuou.

Ele enfatizou a necessidade de cultivar uma “mentalidade vencedora” para alcançar títulos, ressaltando que a maioria dos jogadores e o treinador permanecem na equipe. “Encerramos o ano passado com nove vitórias consecutivas e o ideal é seguir da mesma forma”, afirmou. “Não podemos esquecer de como foi o ano inteiro [de 2024], quando enfrentamos dificuldades [clube frequentou a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro]. Não podemos relaxar e achar que está tudo bem. Faz cinco, seis anos que não ganhamos títulos. Temos que colocar na cabeça que precisamos voltar a ganhar. Todos os jogos têm de ser encarados como finais”, disse o paraguaio que disse ser um profundo conhecedor dos bastidores do Corinthians.

Romero, que possui mais um ano de contrato com o clube, expressou seu desejo de representar o Paraguai na Copa do Mundo. Ele se mostrou satisfeito em continuar no Corinthians, onde já disputou 324 jogos e marcou 62 gols. O jogador comentou sobre sua situação atual, iniciando o ano como reserva de Yuri Alberto e Memphis Depay, mas reafirmou sua ambição de conquistar títulos. Por fim, o atacante se solidarizou com seu amigo Garro, que recentemente se envolveu em um acidente. Romero destacou que o grupo está oferecendo total apoio ao atleta nesse momento difícil. “É o momento de estar junto dele”, concluiu o capitão do Corinthians.

