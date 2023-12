A tradicional Missa da Vigília do Natal, mais conhecida como a Missa do Galo, acontece, neste domingo (24), às 19h, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Manaus.

A celebração será presidida pelo arcebispo da capital, cardeal Dom Leonardo Steiner, junto com o Monsenhor Joaquim Hudson, bispo auxiliar da arquidiocese.

A Missa do Natal, na segunda-feira (25), vai acontecer em dois horários: 10h e 18h.

Já na próxima segunda-feira (1º) está marcada para acontecer a celebração da solenidade de Maria, Mãe de Deus. A missa na Catedral será às 10h também presidida pelo arcebispo.