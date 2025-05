Visuliazação: 0

A história do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, que morreu nesta terça-feira (13) aos 89 anos, foi contada no documentário “Os Sonhos de Pepe”, que estreou em dezembro de 2024.

Esse é o primeiro filme de uma trilogia dirigida pelo cineasta uruguaio Pablo Trobo, que teve contato com Mujica ainda na época de sua campanha presidencial, quando trabalhava como cinegrafista. Sua primeira exibição aconteceu no Festival do Rio de 2024 e está disponível nos streamings Globoplay e Prime.

“Em um planeta prestes a sofrer um colapso climático, onde a humanidade adota um modelo destrutivo de desenvolvimento e consumo, a filosofia de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, serve como um alerta para todos nós. O sonho de Mujica é legar um mundo melhor para as gerações futuras, mas o tempo está se esgotando e não pode ser revertido”, diz a sinopse oficial.

Assista ao trailer do documentário: