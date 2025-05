Visuliazação: 6

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) lançou dois editais de concurso público com um total de 75 vagas para professores efetivos. As inscrições estão abertas até às 17h do dia 13 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

As oportunidades estão distribuídas para as unidades acadêmicas:

Escola de Enfermagem de Manaus (EEM);

Faculdade de Artes (Faartes);

Faculdade de Ciências Agrárias (FCA);

Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF);

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff);

Faculdade de Estudos Socais (FES);

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC);

Faculdade de Letras (Flet); Faculdade de Medicina (FM);

Faculdade de Tecnologia (FT);

Instituto de Ciências Biológicas (ICB);

Instituto de Ciências Exatas (ICE);

Instituto de Computação (Icomp);

Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS);

Faculdade de Educação (Faced).

A remuneração da carreira varia conforme a classe (Auxiliar, Auxiliar com especialização ou residência médica, Assistente A e Adjunto A) e o padrão definidos para cada vaga no respectivo edital de seleção, sendo composta de vencimento básico (VB) e retribuição por titulação (RT).

Além disso, serão pagos Auxílio Alimentação (R$ 1 mil), Auxílio Creche e Pré-Escolar (R$ 484), para os dependentes com idade inferior a seis anos, e Auxílio Transporte (de acordo com a legislação vigente).

Inscrição

A taxa de inscrição varia conforme o nível de titulação exigido para o cargo: R$ 90 para candidatos com graduação com habilitação, especialização ou residência; R$ 130 para cargos que exigem mestrado; R$ 180 para vagas que requerem doutorado.

O prazo para pagamento da taxa vai até o dia 16 de junho. Todas as informações pertinentes sobre o concurso estarão disponíveis na página da Progesp/Ufam.

Etapas de seleção

O concurso público será realizado nas seguintes etapas, para ambos os editais: