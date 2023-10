O Inter foi ao Rio de Janeiro e deixou São Januário com três pontos na bagagem. Na noite desta quinta-feira (26), o Colorado venceu o Vasco por 2 a 1, com gols de Maurício e Enner Valencia. Alex Teixeira descontou para o time carioca, que desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento.

Alan Patrick não fez gol, mas foi o maestro do Inter em São Januário. O meia foi o destaque do jogo e abriu o cominho para a vitória, com um passe genial para Maurício, no primeiro gol.

Em um jogo leal, sem lances violentos, o Vasco teve dois jogadores expulsos nos acréscimos. Nervosos, Paulinho e Erick Marcus cometeram faltas bobas nos minutos finais e receberam cartões vermelhos. Os dois serão desfalques contra o Goiás, no domingo.

O resultado foi péssimo para o Vasco. Com a derrota, o time segue com 30 pontos, na zona de rebaixamento. O Inter, por sua vez, saltou na tabela, chegou a 38 pontos e se afastou da zona perigosa da tabela.

Os dois times voltam a campo no domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, às 16h (horário de Brasília), o Vasco visita o Goiás, adversário direto na briga contra o rebaixamento. O jogo será na Serrinha. O Internacional, por sua vez, recebe o Coritiba, às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio.

