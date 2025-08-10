Visuliazação: 0

Vasco e Atlético-MG empataram em 1 a 1 neste domingo (10) de Dia dos Pais, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo teve o gol mais rápido do campeonato, marcado por Gabriel Menino com apenas 38 segundos de bola rolando. O time da casa empatou aos 15, de pênalti, com Vegetti.

As duas equipes alternaram boas oportunidades. Coutinho quase marcou, mas parou em duas defesaças de Everson. Já o Galo teve inacreditável chance desperdiçada por Biel debaixo da trave, desperdiçando a chance de levar a vitória para Minas Gerais.

Com o empate, o Vasco ficou com 16 pontos e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento nesta rodada. O time carioca, 17º colocado, tinha a possibilidade de ultrapassar o Vitória, que perdeu no sábado (9), e tem um triunfo a menos no campeonato. O empate também não foi bom para o Atlético. O time, que ocupa a décima posição, chegou a 24 pontos, com quatro de distância do G-6 do Brasileirão.

O Atlético volta a campo na próxima quinta-feira (14), para fazer o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana, diante do Godoy Cruz, da Argentina, na Arena MRV. O Vasco terá uma semana sem partida e só volta a atuar no próximo domingo (17), contra o Santos, no Morumbis, pelo Brasileirão.

