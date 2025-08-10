Visuliazação: 62

O Palmeiras anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel, que anteriormente defendeu as cores do Corinthians e estava no Nottingham Forest. O jogador, de 26 anos, deve realizar exames médicos nos próximos dias para que sua transferência seja oficializada. A decisão do Palmeiras em trazer Carlos Miguel se dá em um momento em que Weverton enfrenta dificuldades em seu desempenho e Marcelo Lomba está com seu contrato prestes a expirar. A chegada do novo goleiro é vista como uma solução para fortalecer a equipe.

O clube paulista investirá 4 milhões de euros, o equivalente a R$ 25,3 milhões, na negociação com o Nottingham Forest, além de incluir bônus que dependem do desempenho do atleta. Essa quantia é a mesma que o Nottingham pagou ao Corinthians na transferência anterior. Carlos Miguel teve uma passagem destacada pelo Corinthians, onde conquistou a titularidade, mas sua experiência no Nottingham Forest foi limitada, com apenas três partidas disputadas na temporada 2024-25. A expectativa é que ele possa se firmar no Palmeiras e contribuir significativamente para o time.

