Manaus-AM | O Provão Eletrônico da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, teve as mais de 16 mil vagas preenchidas no primeiro dia de inscrições, abertas nesta quarta-feira (23/02). O exame é uma forma de auxiliar as pessoas na conclusão do Ensino Fundamental e Médio. As provas serão realizadas de 7 de março a 31 de maio. O novo período de inscrições será em junho deste ano.

O coordenador do Atendimento Educacional Específico da Diversidade (Gaeed), André Luiz Siqueira, reforça que a presença dos candidatos é essencial para a continuidade das provas.

“Agradecemos a todos que se inscreveram e desejamos boa sorte nas provas. Também pedimos que, por gentileza, compareçam ao local de prova e levem seus documentos. Para aqueles que não conseguiram a vaga, iremos abrir novas inscrições no meio do ano”, informou André.

O novo período de inscrições será em junho deste ano, também disponibilizando opções para os turnos matutino, vespertino e noturno.

Locais de prova – Os exames serão aplicados em quatro polos estratégicos da capital, sendo: Escola Estadual Sólon de Lucena, situada à avenida Constantino Nery, s/n, bairro Nossa Senhora das Graça, na zona centro-sul da capital; e Coordenadoria Distrital de Educação 5 (CDE 5), situada à rua Bom Jesus, s/n, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus.

Os outros pontos são o Instituto de Educação do Amazonas (IEA), localizado na rua Ramos Ferreira, 875, no Centro, ou na Escola Estadual Eliana Pacheco Braga, localizada no Residencial Viver Melhor, na rua Rio Maicuru, s/n, no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade.

