Manaus – Um homem de 45 anos, morreu eletrocutado em um poste de energia elétrica neste domingo (14), na rua Jeremias, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de populares, José se pendurou no poste de energia para fazer um ”gato” e foi atingido por um choque elétrico. Moradores da área relatam que ouviram um forte estrondo vindo do poste e avistaram José imobilizado no local.

O famoso “gato” é o nome popular para descrever um furto na energia elétrica realizado através de alterações no medidor do contador de energia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), foi acionado para retirar José do poste e ao entregar a vítima para o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), foi constatado o óbito.

Policiais militares estavam no local aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML), para a remoção do corpo.

Sem mais informações sobre o caso.







