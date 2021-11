5/5 - (2 votes)

A prefeitura de Barcelos por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Barcelos AM proporcionou nesta sexta-feira (12), momento de confraternização com os gestores escolares das unidades municipais em comemoração ao “DIA DO GESTOR ESCOLAR”. Dia 12 de novembro, data que celebra o profissional responsável por gerir a escola e garantir o funcionamento com um bom ambiente para professores, alunos e demais colaboradores das unidades escolares.

O evento aconteceu no ICTUS, foram apresentadas homenagens, um delicioso jantar, momentos com karaokê, entrega de lembranças e encerrou com um baile.

Conforme a secretária Rosana Cruz, foi uma tarde de integração entre os profissionais. “Nós resolvemos realizar essa homenagem mais que merecida aos nossos gestores e gestoras”, explicou a secretária afirmando de que foi uma confraternização singela em agradecimento a eles que são nossos braços e pernas, que fazem um trabalho exemplar na rede de ensino de Barcelos. “Eu quero agradecer a cada um pelos trabalhos que estão realizando durante todo este ano e pelo comprometimento. De coração, um agradecimento de toda a equipe da secretaria municipal de educação, ao Prefeito Edson Mendes, Vice França Moreira e ao Secretário de Finanças Sérgio Augusto, aos vereadores amigos das escolas, ao casal Sandomar e Nara. Nossos agradecimentos”, finalizou a Secretária Rosana.

CONFIRA AS FOTOS DOEVENTO DA SEMED: