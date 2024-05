Há quase dez meses em funcionamento, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, superaram 100 mil procedimentos realizados na capital. Gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o serviço hoje conta com cinco estruturas itinerantes, que atendem exclusivamente o público feminino, em todas as zonas distritais de saúde, Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, ofertando serviços da Atenção Primária à Saúde, com ênfase no pré-natal e na prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

Desde o início das atividades, no final de julho do ano passado, até esta quinta-feira (23), o serviço móvel da Semsa Manaus contabilizou 104.885 procedimentos realizados, incluindo 22.607 consultas com clínico geral e 12.150 de enfermagem, 8.696 coletas do exame preventivo do câncer do colo uterino, 8.849 mamografias e 37.560 exames de ultrassom, dos quais 7.103 da mama.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, aponta que as unidades itinerantes da Semsa atuam para assegurar o acesso aos serviços da assistência básica em saúde para a população feminina na capital. As estruturas, ela enfatiza, atuam de forma preferencial em regiões de vulnerabilidade social e vazios assistenciais, beneficiando milhares de usuárias que vivem nessas localidades.

“Nas unidades, essas usuárias fazem consultas, mamografia, coleta do exame preventivo, entre outros serviços de saúde essenciais para toda mulher. Esse é um projeto valioso, tornado realidade graças ao prefeito David Almeida, que definiu a saúde como prioridade em sua gestão”, afirma a titular da Semsa.

A enfermeira-chefe da Unidade Móvel de Saúde da Mulher do Disa Sul, Karen Menezes, assinala que as usuárias do serviço têm acesso aos exames sem necessidade de solicitação pelo Sistema de Regulação (Sisreg). “Na maioria dos casos, elas podem receber os resultados no mesmo dia. E, no caso da mamografia, usuárias de 50 a 69 anos podem fazer o exame sob livre demanda, sem necessidade de requisição”.

Serviços e atendimento

Nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher, as usuárias têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, incluindo consulta inicial do pré-natal, mamografia, ultrassonografia, coleta e exame preventivo, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e vacinação. Todas as estruturas contam ainda com farmácia para dispensação de medicamentos.

“O atendimento nas estruturas itinerantes é destinado exclusivamente às mulheres. Não há atendimento prévio, as usuárias podem se dirigir diretamente a qualquer unidade, levando documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), para ter acesso aos serviços”, orienta Lúcia Freitas.

As estruturas, informa a gestora, permanecem em torno de 15 dias em cada localidade, com funcionamento regular de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h.

Balanço

Além das consultas e exames preventivos do câncer de mama e do colo do útero, dentre os 104.885 procedimentos realizados nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher, estão 10.013 testes rápidos para ISTs e hepatites virais e 117 atendimentos de gestantes para início do pré-natal. Também nas estruturas do serviço foram dispensados medicamentos de 4.670 receitas médicas prescritas para usuárias.

Somente neste ano, as cinco estruturas do serviço móvel de saúde da mulher da Semsa Manaus somaram 53.071 procedimentos realizados, incluindo mais 11,5 mil consultas médicas e 5,4 mil de enfermagem, 3,9 mil coletas do exame preventivo, 4,2 mil mamografias e 20 mil exames de ultrassom, dentre estes 4,1 da mama.

