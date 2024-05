Em comemoração ao Festival Folclórico de Parintins, o Guaraná Tuchaua, marca que faz parte do portfólio do Sistema Coca-Cola e é representante legítima da cultura amazonense, está lançando latas em homenagem as “galeras” – torcidas dos Bois Caprichoso e Garantido. Com o tema “O Guaraná da Galera”, a campanha traz as cores azul e vermelha colorindo as latinhas comemorativas que também têm os elementos da Amazônia como protagonistas.

As galeras são consideradas a alma da festa de Parintins – o público fica responsável por animar as arquibancadas, engajar, comentar e fazer o festival acontecer. Avaliadas pela alegria, sincronia, garra e empolgação, as galeras ganham essa homenagem da marca por meio da campanha assinada pela agência maranhense Maximize. O lançamento oficial acontece no sábado (25), no Arena Planeta Boi, evento que apresenta o grandioso espetáculo do Caprichoso e Garantido para o público na capital amazonense.

De acordo com Luciano de Oliveira Gomes, diretor regional da Solar Coca-Cola, fabricante responsável pela produção e distribuição da bebida, o objetivo da empresa é fazer com que o Tuchaua seja reconhecido como guaraná das galeras.

“O Guaraná Tuchaua faz parte de tudo que é do Norte e não poderia ficar de fora de uma das maiores manifestações culturais do país, que é o Festival de Parintins. Todos os anos acompanhamos os melhores momentos ao lado da galera, que tem a festa como uma paixão pessoal, sendo assim, nada mais justo que homenagear o público. O principal desafio de Tuchaua é garantir a identificação da torcida, que participa ativamente do Festival e durante todas as manifestações do Boi Bumbá. Com essa campanha, colocamos em prática nossa conexão regional, estreitando os laços com a região”, destaca.

A Coca-Cola Brasil foi pioneira ao acreditar no Festival de Parintins, ainda em 1995, sendo a primeira a investir recursos significativos para sua realização, destaca Victor Bicca, diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil. Desde então, a empresa mantém uma parceria histórica há quase três décadas com o Festival e as torcidas dos dois bois. Nos últimos dez anos, mais de R$ 30 milhões foram investidos no Festival, incluindo iniciativas como a destinação correta de resíduos, ativações de mídia e outras ações que promovem o desenvolvimento econômico local. Isso demonstra o compromisso contínuo da empresa com a cultura e o desenvolvimento econômico da região.

“Estamos construindo uma agenda positiva para o Festival e para as cidades de Parintins e Manaus. Nosso compromisso com o Amazonas não se limita ao apoio ao Festival Folclórico de Parintins e se estende para além do período festivo. São iniciativas que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. E empenhados em combater as desigualdades locais e em proteger as florestas, através de investimentos que não apenas geram emprego e renda, mas também valorizam a rica cultura amazonense”, ressalta Victor Bicca.

A marca Tuchaua está presente aos sábados, nos ensaios do bumbódromo, com ações com a galera e também com cenários instagramáveis nos ensaios da Batucada (Olímpico Clube) e Marujada (Rio Negro Clube). Além de Tuchaua, a Solar Coca-Cola estará presente ainda por meio da marca Coca-Cola em mais um ano do Festival, com ações de experiências em Manaus e compre e ganhe no mês de junho, nas cidades de Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Santarém.

Sobre a Solar Coca-Cola – Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 15 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

Sobre a Coca-Cola Brasil

A companhia atua em cinco grupos de bebidas — colas, sabores, hidratação, nutrição e emergentes — com uma linha de 100 produtos e 22 marcas, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. Composto por sete grupos de fabricantes franqueados, o Instituto Coca-Cola Brasil, mais Verde Campo e a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 57 mil funcionários.

Com o propósito de refrescar o mundo e fazer a diferença, a empresa aposta em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de destinar corretamente o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030. A Coca-Cola Brasil trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua. Para saber mais, visite www.cocacolabrasil.com.br, e siga-nos no Instagram, Facebook e LinkedIn.