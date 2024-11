A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher passam a atender em novos locais, nas zonas Norte, Oeste e rural, a partir desta segunda-feira, 25/11. Nas zonas Leste e Sul, o funcionamento do serviço continua nos mesmos endereços atuais, nos bairros Gilberto Mestrinho e Parque 10 de Novembro, respectivamente.

Segundo o subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, o serviço móvel da Semsa conta com cinco estruturas, que oferecem serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), com exclusividade para o público feminino. Em quase um ano e meio de atividade, foram realizados mais de 192 mil procedimentos a usuárias de todas as zonas geográficas do município.

“As unidades móveis representam um avanço na atenção à população feminina em Manaus, pois asseguram que moradoras de áreas de vazio assistencial e de vulnerabilidade social tenham maior acesso a exames, consultas médicas, vacinas e outros serviços da atenção primária”, avalia o subsecretário.

Djalma assinala ainda que o serviço itinerante tem enfoque no rastreio e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, por meio da oferta de serviços como coleta do exame preventivo, mamografias e exames diversos de ultrassonografia.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher entraram em atividade em julho de 2023, contando com três estruturas voltadas ao atendimento de usuárias das zonas Norte, Leste e Oeste. Em abril deste ano, o serviço recebeu dois novos equipamentos itinerantes e ampliou os atendimentos para todas as zonas geográficas do município.

Atendimento

Nas Unidades Móveis, as usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, planejamento reprodutivo, vacinas do calendário básico, testes rápidos de gravidez e para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

Todas as estruturas funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, no horário das 7h às 17h. Os documentos requeridos para o atendimento no serviço são o documento de identidade e o cartão do SUS.

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua Achuarana, nº 240 – Monte das Oliveiras (próximo à igreja Assembleia de Deus)

25/11 a 6/12

Zona Oeste

Rua Lírio do Campo, nº 30, comunidade Campos Sales – Tarumã

25/11 a 6/12

Zona Leste

Avenida Magalhães, 628, comunidade Nova Vitória – Gilberto Mestrinho

18 a 29/11

Zona Sul

Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, avenida Perimetral, 22 – Parque 10 de Novembro

11 a 29/11

Zona rural

USF Ada Viana, rodovia BR-174, quilômetro 41

25/11 a 6/12

Unidades móveis da prefeitura atendem usuárias das zonas Norte, Oeste e rural em novos endereços

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher passam a atender em novos locais, nas zonas Norte, Oeste e rural, a partir desta segunda-feira, 25/11. Nas zonas Leste e Sul, o funcionamento do serviço continua nos mesmos endereços atuais, nos bairros Gilberto Mestrinho e Parque 10 de Novembro, respectivamente.

Segundo o subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, o serviço móvel da Semsa conta com cinco estruturas, que oferecem serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), com exclusividade para o público feminino. Em quase um ano e meio de atividade, foram realizados mais de 192 mil procedimentos a usuárias de todas as zonas geográficas do município.

“As unidades móveis representam um avanço na atenção à população feminina em Manaus, pois asseguram que moradoras de áreas de vazio assistencial e de vulnerabilidade social tenham maior acesso a exames, consultas médicas, vacinas e outros serviços da atenção primária”, avalia o subsecretário.

Djalma assinala ainda que o serviço itinerante tem enfoque no rastreio e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, por meio da oferta de serviços como coleta do exame preventivo, mamografias e exames diversos de ultrassonografia.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher entraram em atividade em julho de 2023, contando com três estruturas voltadas ao atendimento de usuárias das zonas Norte, Leste e Oeste. Em abril deste ano, o serviço recebeu dois novos equipamentos itinerantes e ampliou os atendimentos para todas as zonas geográficas do município.

Atendimento

Nas Unidades Móveis, as usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, planejamento reprodutivo, vacinas do calendário básico, testes rápidos de gravidez e para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

Todas as estruturas funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, no horário das 7h às 17h. Os documentos requeridos para o atendimento no serviço são o documento de identidade e o cartão do SUS.

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua Achuarana, nº 240 – Monte das Oliveiras (próximo à igreja Assembleia de Deus)

25/11 a 6/12

Zona Oeste

Rua Lírio do Campo, nº 30, comunidade Campos Sales – Tarumã

25/11 a 6/12

Zona Leste

Avenida Magalhães, 628, comunidade Nova Vitória – Gilberto Mestrinho

18 a 29/11

Zona Sul

Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, avenida Perimetral, 22 – Parque 10 de Novembro

11 a 29/11

Zona rural

USF Ada Viana, rodovia BR-174, quilômetro 41

25/11 a 6/12

O post Unidades móveis da prefeitura atendem usuárias em novos endereços; confira apareceu primeiro em Portal Você Online.