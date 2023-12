Com o objetivo de oferecer um conforto maior para os espectadores, a Nova Igreja Batista (NIB) anuncia que o último dia de apresentação do espetáculo “Um Sonho de Natal – Circo da Vida”, que acontecerá nesta segunda-feira (25), contará com duas sessões extras. A peça natalina, que faz parte do calendário oficial de Manaus, será apresentada às 14h, 17h e 20h, no auditório da igreja, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte.

O espetáculo também será apresentado no auditório da Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na avenida Japurá, bairro Cachoeirinha, zona Sul. No local, a peça acontecerá às 17h e 20h.

De acordo com um dos organizadores da peça, o pastor Silvestre Augusto, a decisão foi tomada devido ao grande público que está prestigiando o espetáculo nas últimas sessões.

“Sempre buscamos oferecer a melhor experiência para a população que vem prestigiar o nosso espetáculo. Por isso, decidimos abrir novas sessões no último dia para que mais pessoas possam ver de perto a beleza desta peça que traz um tema novo e que vem encantando a todos que assistem”, afirmou Augusto.

Com entrada e estacionamento gratuito, a versão 2023 do “Um Sonho de Natal” transporta o público para o mundo mágico do circo onde acrobatas, palhaços e personagens cativantes ganharão vida no palco.

Todo espetáculo é produzido por cerca de 3 mil membros voluntários da igreja, que estão se preparando para criar um show de alta qualidade. Além disso, a NIB tem se empenhado em trazer uma mensagem de esperança, amor e solidariedade por meio da peça, buscando presentar o verdadeiro significado do Natal.