A Uefa abriu investigações sobre o “Caso Negreira”, em que o Barcelona poderia ter se beneficiado após depositar mais de 7 milhões de euros a empresas do ex-vice-presidente da comissão de arbitragem do país. A entidade considera que já existem argumentos suficientes para possível violação de seu regulamento e abre processo para que o caso seja investigado.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona pode até ser excluído da próxima Champions League. A decisão da Uefa pode ser tomada antes e, a princípio, não depende de uma condenação na justiça espanhola.

O movimento da Uefa acompanha aos da federação espanhola e da LaLiga, que já se posicionaram nas investigações do caso. O Ministério Público de Barcelona investiga o pagamento de mais de 7 milhões de euros à empresa do ex-vice-presidente do comitê de arbitragem da Espanha, Enríquez Negreira.

O Juizado de Instrução 1 de Barcelona abriu processo para a denúncia contra o clube. O que significa o início da fase de instrução judicial. Os fatos relatados anteriormente serão investigados para se verificar se podem ser tipificados como criminosos, de acordo com o código penal da Espanha.

O jornal “El Mundo” detalhou faturas de Negreira, que recebeu mais de sete milhões de euros do Barcelona. Segundo a publicação, essas notas seriam provas de que José María Enríquez Negreira teria comprado árbitros para favorecer o clube catalão.

