A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga a abertura do processo seletivo da última etapa do Programa de Aperfeiçoamento Profissional de Cursos de Capacitação em Gestão da Produção com Enfoque na Indústria 4.0 – Área de Concentração: Logística (Cadeia de Suprimentos).

As inscrições seguem até o dia 19 de janeiro de 2025 e podem se inscrever profissionais a partir do ensino médio concluído e/ou ensino superior.

Nesta etapa são disponibilizados os seguintes cursos: Avaliação Estratégica da Qualidade; Gestão de Materiais; Avaliação do Desempenho Logístico.

O programa consiste em 15 cursos, sendo três por etapa, com aulas presenciais realizadas durante uma semana, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

O objetivo do programa é capacitar pessoas ampliando as oportunidades de empregabilidade promovendo conhecimentos, troca de experiências e aprendizado na área da logística com ênfase no contexto da Indústria 4.0.

Para mais informações, clique aqui e acesse o edital: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=lista&area=4

