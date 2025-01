Na manhã desta quinta-feira (16), João Fonseca foi eliminado do Australian Open após uma intensa batalha na segunda rodada, onde enfrentou o italiano Lorenzo Sonego. A partida, que se estendeu por 3 horas e 37 minutos, terminou com um placar apertado de 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3. O jovem brasileiro, de apenas 18 anos sofreu com o desempenho saque e golpes do adversário.

Durante o confronto, Fonseca não conseguiu encontrar o ritmo que gosta de criar durante a partida, o que foi crucial para o resultado final. Sonego, com sua habilidade em variar os golpes, impediu que o brasileiro se estabelecesse em quadra, dificultando suas tentativas de reação.

Apesar do revés, João Fonseca é visto como uma grande promessa do tênis brasileiro. Ele recebeu elogios de grandes nomes do esporte, como Roger Federer, Boris Becker e Carlos Alcaraz, que reconhecem seu talento e potencial. O renomado tenista Novak Djokovic também elogiou o jovem, descrevendo-o como “um jogador completo” e “corajoso” em suas atuações.

Esta foi apenas a segunda vez que Fonseca competiu na chave principal de um Grand Slam, tendo conquistado uma vitória notável anteriormente contra o russo Andrei Rublev. A experiência adquirida em torneios desse nível é valiosa e pode contribuir para seu desenvolvimento futuro no circuito profissional. Logo, a trajetória de João ainda promete muitas emoções para os fãs do tênis.

